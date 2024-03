"C'est historique": l'IVG a été scellée dans la Constitution française sous le regard de nombreuses figures du féminisme

"C'est historique": l'IVG a été formellement scellée dans la Constitution française en ce 8 mars, sous le regard de nombreuses figures du féminisme, avant les traditionnelles manifestations en faveur de l'égalité entre femmes et hommes attendues dans toute la France.

Beaucoup de curieux et d'étrangers présents

Parmi les quelques centaines de spectateurs présents, Cosme Lorizon et Eva Juif, étudiants en droit: "C'est super intéressant pour nous de vivre ce moment en direct, c'est historique", glisse à l'AFP la femme de 19 ans.

Beaucoup de curieux et de touristes étrangers prenaient des photos. Des personnalités, comme l'actrice Catherine Deneuve et la plus jeune signataire du "Manifeste des 343", Claudine Monteil, ont été conviées sur l'estrade aux côtés du président.

Après que la lourde presse métallique, vieille de plus de 200 ans, se fut refermée pour apposer le sceau de la République sur le texte, Catherine Ringer conclu la cérémonie en entonnant une "Marseillaise" revisitée.

Le président souhaitait "une cérémonie populaire" afin de marquer "l'aboutissement de ce combat collectif", quelques jours après l'approbation de la révision constitutionnelle par le Congrès.