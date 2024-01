Chute "historique" des ventes de biens immobiliers en France en 2023

En un an, le marché a enregistré 240.000 ventes en moins par rapport à 2022, une situation qui concerne pratiquement "toute la France".

"Ce marché a connu une décélération extrêmement brutale, la plus forte chute des ventes depuis 50 ans", a commenté lors d'un point presse Loïc Cantin, président de la Fnaim, qui prévoit une poursuite de cette baisse en 2024 (-10%).

"Cette décélération s'explique par l'effet combiné de l'inflation, de la hausse des taux d'intérêt et des difficultés croissantes d'accès au crédit immobilier", note la Fnaim en rappelant que les Français ont perdu "15% de pouvoir d'achat immobilier en deux ans".

Les prix sont en baisse sur la majeure partie du territoire, en particulier dans les grandes villes, et notamment à Paris (-5,7%), où ils sont repassés sous la barre des 10.000 euros du m2, ainsi qu'en banlieue parisienne (-3,6%).

Dans les dix premières villes de province, les prix ont baissé de 2,6% en un an, contre seulement -1% pour toute la France. "Les villes connaissant les plus fortes baisses sont celles qui ont connu les plus grandes hausses", relève la Fnaim.

Seules exceptions, les stations de ski et balnéaires sont en hausse, de même que la majorité de la côte méditerranéenne et la Corse.