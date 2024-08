Condamnation pénale de Trump : sa défense demande le renvoi de l'affaire devant la justice fédérale

"Les procédures en cours continueront à causer un préjudice direct et irréparable au président Trump - le candidat favori à l'élection présidentielle de 2024 - et aux électeurs bien au-delà de Manhattan", ont plaidé les avocats Todd Blanche et Emil Bove dans leur requête de 64 pages.

Par une majorité de six voix contre trois - les juges conservateurs contre les progressistes - la Cour considère que "le président ne jouit d'aucune immunité pour ses actes non officiels" mais qu'il "a droit au moins à une présomption d'immunité pour ses actes officiels".

"L'accès immédiat" à une juridiction impartiale est "impératif et de la plus grande urgence", argumentent les défenseurs de Donald Trump qui ont, comme l'ex président, affirmé à plusieurs reprises que sa condamnation à New York était injuste et motivée par des considérations politiques.

En juillet, son équipe juridique avait demandé au juge qui a présidé son procès d'annuler sa condamnation, en invoquant l'arrêt de la Cour suprême.

La question de l'immunité de l'ex président républicain et donc de l'annulation du procès de New York sera tranchée le 16 septembre par le juge Merchan. S'il la rejette, il prononcera la peine contre M. Trump deux jours plus tard, le 18.

"L'intégrité de l'élection présidentielle de 2024 est en jeu", ont notamment fait valoir les défenseurs de M. Trump dans leur requête.

Ils ont également demandé que le prononcé de sa peine soit repoussé à l'après-présidentielle.

Visé par quatre procédures pénales, le candidat républicain qui rêve de retourner à la Maison Blanche fait feu de tout bois pour passer en jugement le plus tard possible, en tout cas après le scrutin du 5 novembre.

Il est notamment poursuivi par la justice fédérale et l'Etat de Géorgie pour tentatives illicites d'inverser les résultats de l'élection de 2020 remportée par le démocrate Joe Biden.

S'il était de nouveau élu, Donald Trump pourrait, une fois investi en janvier 2025, ordonner l'arrêt des poursuites fédérales à son encontre.