Coquerel (LFI) demande une loi de finances rectificative pour 2024

Mais cela implique "des choix politiques", avait-il rappelé. "Ces choix ne m'appartiennent pas", avait concédé le ministre sur le départ, qui doit faire ses adieux à Bercy jeudi devant de nombreux invités.

Eric Coquerel a par ailleurs affirmé que la commission des Finances allait "transformer profondément le budget libéral qu'on est en train de nous préparer", pour y ajouter "des mesures de justice fiscale" et "valoriser les revenus du travail". "On verra ce que fait le gouvernement à ce moment là."

A propos des "lettres-plafonds" - qui fixent les crédits par ministère pour 2025 -, il a répété avoir demandé officiellement qu'elles soient communiquées à la Commission, alors que le calendrier du budget pour 2025 est de plus en plus serré. "On a déjà six semaines de retard par rapport à ce que prévoit la loi sur la transmission des informations budgétaires au Parlement", a observé le député de La France insoumise.