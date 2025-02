Cyril Hanouna pourrait-il être privé d'antenne? Si sa potentielle nouvelle ambition se confirme...

Cyril Hanouna, président de la République française ? Si ce scénario est encore très loin d’exister, le magazine Marianne explique qu’il aurait déjà commencé à constituer son équipe de campagne. Mais s’il déclare ouvertement son ambition, sera-t-il immédiatement privé d’antenne, que ce soit à la télévision ou à la radio ?

Dès que sa candidature deviendra sérieuse, il devra arrêter ses émissions. Notre journaliste Christophe Giltay explique qu’à partir du moment où Cyril Hanouna entreprendra de collecter les 500 parrainages d’élus nécessaires pour être candidat, l’Arcom (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique) le considérera comme un homme politique et non plus comme un animateur. Son temps de parole sera alors comptabilisé.