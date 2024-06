Daniel Féret radié de l'Ordre national des médecins pour agression sexuelle

Il y a un an, Daniel Féret, médecin généraliste à la maison médicale des Hellènes à Agde (Hérault), avait été condamné à un an de prison avec sursis et interdiction d'exercer pour agression sexuelle, conséquence d'une plainte déposée en 2014.

Il avait fait appel du jugement ce qui lui permettait de poursuivre ses activités.

Deux autres victimes ont porté plainte depuis 2014 pour des faits d'agression sexuelle.

La chambre disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins vient de le radier à la suite du recours déposé par une des victimes. Cette décision est exécutoire et prend effet au 1er septembre. Daniel Féret avait fermé son cabinet mais continué d'assurer des gardes.