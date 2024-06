Déficit excessif: le gouvernement déterminé à rétablir les comptes de la France

En 2023, le déficit public avait dérapé à 5,5% du PIB, plus que prévu par le gouvernement. Ce dernier avait revu à la hausse sa prévision pour 2024, à 5,1% du PIB.

"On a dépensé pour protéger face au Covid et l'inflation, maintenant (...) c'est un moment où il faut rétablir les finances publiques. J'ai commencé à le faire et je compte bien poursuivre dans cette direction", a déclaré Bruno Le Maire sur LCI.

La Commission européenne a ouvert la voie mercredi à des procédures pour déficits publics excessifs contre sept pays de l'UE, dont la France où les promesses de dépenses se multiplient à dix jours des élections législatives.

Pour rétablir les comptes publics, l'exécutif prévoyait un effort budgétaire de 20 milliards supplémentaires en 2024, puis encore 20 milliards en 2025, excluant toute hausse d'impôts.