Déficit: Le Maire monte au créneau et assure que la France peut rester dans les clous

"Moi je suis fier (des mesures de) protection", a-t-il ajouté, tout en soulignant que la France ne pouvait rester sur cette voie. "On ne peut pas se permettre d'être dans deux ans ou dans trois ans la lanterne rouge de l'Union européenne et de la zone euro", a-t-il lancé, alors que Paris est déjà visé par une procédure pour déficit excessif par la Commission européenne après un dérapage du déficit public à 5,5% en 2023.

"Tous ici! - tous! - pendant la crise du Covid, pendant la crise de l'inflation, vous m'avez demandé de dépenser beaucoup plus. Tous, sans exception", a lancé le ministre. "Vous ne pouvez pas, pendant trois ans, tympaniser le ministre des Finances (...) puis revenir deux ans plus tard en disant +Mais vous n'avez pas suffisamment bien tenu les comptes+".

"La situation des finances publiques (...) est le premier défi que devra relever le gouvernement de Michel Barnier", a-t-il estimé: "C'est le défi le plus urgent. C'est le défi le plus difficile. C'est le défi le plus politique. C'est le défi dont tout dépend, car rien n'est possible sans des finances publiques bien tenues."

A défaut, les taux d'intérêt payés par la France pour ses emprunts sur les marchés risquent d'augmenter, renchérissant le coût de sa lourde dette et réduisant d'autant les marges de manoeuvre de l'Etat, a-t-il prévenu.

Cette mise en garde intervient alors que les délais deviennent serrés pour la préparation du budget pour 2025, qui doit être présenté au Parlement au plus tard le 1er octobre, une échéance que Bruno Le Maire a estimé tenable.