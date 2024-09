Des ossements humains et animaux datant de 1815 découverts à la ferme de Mont-Saint-Jean

L'association anglaise Waterloo Uncovered, qui mène des fouilles sur le site du champ de bataille de Waterloo depuis le 3 septembre dernier, a fait un point sur ses découvertes ce mardi. Dans une fosse qui avait déjà été localisée et partiellement fouillée en 2022 à l'arrière de la ferme de Mont-Saint-Jean, huit membres humains (bras et jambes) supplémentaires ont été mis au jour, tout comme trois squelettes de chevaux et un de bœuf.

La fosse qui a été complètement fouillée mesure environ 40 mètres de long sur 2 mètres de large, et elle n'était que partiellement remplie. Les traces retrouvées ne permettent pas de savoir, à ce stade, s'il s'agissait d'un fossé de drainage existant ou s'il a été creusé pour enfouir les restes humains et les cadavres d'animaux.

Une boite pour munitions, une boucle en bronze et une garniture de baudrier anglais ont également été trouvées ces derniers jours. Des membres humains amputés et des squelettes de chevaux avaient déjà été découverts en 2022, tout comme un squelette humain entier à propos duquel les spécialistes continuent à s'interroger. En effet, la présence de membres amputés n'est pas trop surprenante, la ferme de Mont-Saint-Jean ayant servi d'hôpital pour les soldats anglais en 1815. Quant aux chevaux, ils ont pour certains été trainés dans une partie de la fosse alors qu'ils étaient morts, et d'autres sans doute blessés ont été achevés d'une balle de plomb dans la tête.

Les fouilles se poursuivront jusqu'au 13 septembre. Waterloo Uncovered est une association caritative qui œuvre à la réinsertion des vétérans et anciens combattants via ces missions archéologiques. Le chantier de Waterloo est réalisé en collaboration avec les universités de Glasgow et d'Utrecht, et avec l'Agence wallonne du patrimoine. Les ossements trouvés seront analysés ultérieurement par l'Institut des sciences naturelles.