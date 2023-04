Des Twingo évitent la casse en s'électrifiant

-100 km d'autonomie-

Lormauto veut éviter de passer par la case casse, et développer une filière locale dans ce "rétrofit". "On ne peut pas expliquer aux gens qu'il faut faire du compost, et qu'on dépense de l'énergie pour jeter les voitures et les recycler", lance Sébastien Rolo.

Cet ancien informaticien (et agriculteur) de 53 ans s'est lancé à fond dans ce projet en 2020. Son idée est de proposer une électrique à moins de 200 euros par mois sur cinq ans, en location seulement, sans apport, et entretien compris.