Deux avions Rafale français impliqués dans une collision: deux pilotes sont toujours recherchés

Un accident impliquant deux avions Rafale de l'armée de l'Air et de l'Espace s'est produit mercredi en milieu de journée en Meurthe-et-Moselle et des "opérations de recherche" de deux pilotes ont été engagées, selon la préfecture et l'état-major.

Deux avions de chasse de l'escadron transformation Rafale de la base aérienne de Saint-Dizier (Haute-Marne) sont entrés en collision l'un avec l'autre, a indiqué à l'AFP un porte-parole de l'armée de l'Air et de l'Espace à Paris.

Le pilote d'un deux appareils s'est éjecté avant l'impact. Il est sain et sauf. Mais l'instructeur et l'élève pilote qui se trouvaient dans le second étaient toujours portés disparus en début d'après-midi, a-t-on ajouté de même source. "On est toujours à la recherche du deuxième équipage", a ajouté celle-ci.