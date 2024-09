Dominique Pelicot de retour dans le box au procès des viols à répétition

Partager:

Benoit PEYRUCQ Dominique Pelicot, principal accusé dans l'affaire des viols de Mazan, qui n'était plus apparu à l'audience depuis mercredi dernier pour raisons de santé, a fait son retour mardi devant la cour criminelle de Vaucluse. Aidé d'une canne et vêtu d'une veste grise, il est entré lentement dans le box des accusés peu avant 09H00, avant de s'assoir sur un fauteuil bleu censé être plus confortable et lui permettre de suivre les prochaines audiences.

Le septuagénaire, accusé d'avoir pendant dix ans, de juillet 2011 à octobre 2020, drogué sa femme aux anxiolytiques pour ensuite la violer et la faire violer par des dizaines d'hommes recrutés sur internet, pourrait témoigner pour la première fois mardi. La cour pourrait également interroger à nouveau son ex-épouse, Gisèle Pelicot, assise face à lui sur le banc des parties civiles, accompagnées de ses deux avocats, ainsi que le frère de Dominique Pelicot, Joël. Lundi soir, une expertise médicale ordonnée par le président de la cour criminelle avait conclu qu'il était en état de comparaître, éloignant, pour le moment, le scénario craint par les victimes d'un report de plusieurs semaines voire plusieurs mois de ce procès emblématique des violences sexuelles et de la soumission chimique.

"On a reçu un message du président faisant valoir que Dominique Pelicot sera présent à l'audience demain avec des conditions particulières d'adaptation, à savoir: séquençage des auditions et temps de repos régulier", a expliqué à l'AFP Béatrice Zavarro, l'avocate de Dominique Pelicot. Insistant sur la réalité des récents ennuis de santé de son client, et déplorant une prise en charge médicale tardive qui a inutilement perturbé le déroulement d'un procès au retentissement international, Me Zavarro a souligné qu'il ne s'agissait en aucun cas pour Dominique Pelicot d'une manière de se dérober. Les parties civiles "prennent acte" de la reprise de l'audience mardi et "espèrent que le procès pourra désormais se poursuivre normalement et que l'accusé principal fera l'objet d'un accompagnement médical renforcé afin d'éviter que l'incertitude dans laquelle nos clients ont été placés depuis une semaine se reproduise", a déclaré à l'AFP Me Stéphane Babonneau, l'un de leurs avocats. Wakil KOHSAR