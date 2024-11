Dorothée Ollieric, journaliste de guerre, raconte ses histoires les plus folles: "Je me suis dit que dans une minute je serai morte"

Un exemple frappant se passe au Rwanda, lors du génocide des Tustis. "Ce génocide était absolument terrible. On n'a pas conscience, à ce moment-là, que c'est un génocide qui est en cours, mais il y a des massacres. Moi, jeune journaliste, je n'avais jamais vu de cadavres et je me retrouve au milieu de champs de cadavres avec des hommes, des femmes et des enfants. Quelque chose qui est d'une violence absolument inouïe. Ce jour-là, je me suis dit que je devais être forte et trouver un sens à ce métier, et le sens, c'est de témoigner, de rapporter ce qu'il se passe, même quand c'est absolument abominable".

Autre anecdote terrifiante : le coup d'état en Egypte en 2013. À ce moment, la journaliste se trouve au Caire et filme à proximité d'une mosquée. Elle et son équipe sont pris à partie par des hommes armés. "Je ne risque pas d'oublier ce 17 août 2013", assure Dorothée Ollieric. "Ils nous emmènent avec mon équipe avec les yeux bandés. Le bandeau est un peu mal placé, donc je vois des graviers au sol et un mur de briques devant moi. À ce moment-là, les hommes derrière moi chargent leurs armes et nous disent de baisser la tête. Là, je me dis que dans une minute, je serai morte et mes camarades aussi. D'autant plus que j'entends mon interprète égyptienne qui sanglote à côté de moi, donc je me dis que ce n'est pas bon signe. (...) Heureusement, ils n'ont pas tiré."