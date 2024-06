À Dunkerque, haut-lieu de la Résistance en France, le RN a obtenu 38% des voix aux Européennes: "Ça devait arriver..."

Le RN a obtenu un score particulièrement élevé dans la ville de Dunkerque, lors des élections européennes, haut lieu de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Ce résultat divise les habitants: d'un côté, il y a ceux qui veulent donner une chance à l'extrême droite et de l'autre, ceux qui ne comprennent pas une telle percée.

Symbole de la libération par les Alliés face à l'Allemagne nazie, Dunkerque n'est sûrement pas un détail dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale.

Pourtant, depuis les dernières élections, le mythe s'est quelque peu effrondré: ici, le Rassemblement National a réalisé un score historique avec 38 % des voix. De quoi inquiéter certains anciens et témoins de l'histoire. "C'est conjucturel cette histoire de basculement vers l'extrême droite", confie un habitant. "C'est invraisemblable... C'est lié à des causes profondes que je ne sais pas analyser mais ça me semble être économique certainement."