Emeutes: pour Macron, "la première réponse, c'est l'ordre, le calme et la concorde"

"Nous avons tous vécu un moment important dans la vie de la nation, donc on va continuer de travailler. D'abord la première réponse, c'est l'ordre et le calme, la concorde et ensuite c'est de travailler sur les causes profondes", a déclaré le chef de l'État à Pau.

Selon son entourage, ces échanges seront dans "le prolongement" de ceux de mardi dernier avec quelque 300 maires, réunis à l'Élysée au sujet des réponses à apporter après les émeutes qui ont embrasé la France la semaine dernière.