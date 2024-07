En France, une terrasse s'effondre pendant un mariage: un mort et 39 blessés à déplorer

A la fin de la phase de secours aux victimes, à minuit, "le bilan s'est établi à une personne décédée et 39 personnes évacuées vers plusieurs centres hospitaliers dont quatre en état d'urgence absolue, sans pronostic vital engagé", a fait savoir dimanche la préfecture dans un communiqué. "Une dizaine de personnes ont pu recevoir des soins sur place ne nécessitant pas une hospitalisation", a-t-elle précisé.

Une enquête a été ouverte pour homicide involontaire et blessures involontaires, a fait savoir le procureur de la République d'Aurillac, Paolo Giambiasi, à l'AFP.

"Un mariage festif qui (...) a duré tout l'après-midi dans la joie et la bonne humeur, on arrive, on commence tout juste à s'installer pour l'apéritif et le drame arrive (...) on a vraiment un choc violent", a commenté le commandant de la compagnie de gendarmerie de Mauriac, Fabrice Allaizeau sur BFMTV.