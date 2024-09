En quoi consiste la "pause numérique" expérimentée dans près de 200 collèges?

Dans les collèges, la règle est que le téléphone doit être "éteint et rangé", détaille Jérôme Fournier, secrétaire national du SE-Unsa.

Pour Bruno Bobkiewicz, secrétaire général du SNPDEN-Unsa, premier syndicat des chefs d'établissement, "ça se passe globalement plutôt bien". "Le niveau d'usage des téléphones portables dans les collèges est aujourd'hui très bas", ajoute-t-il. En cas de problème, "on a moyen d'agir". "On confisque des téléphones, on convoque des parents, on punit des élèves".

- Pourquoi cette expérimentation? -

L'expérimentation est lancée à la suite des préconisations de la commission "écrans" voulue par Emmanuel Macron. Un rapport remis par des experts au chef de l'État estime qu'il faut interdire les téléphones portables avant 11 ans, en limitant strictement l'accès aux réseaux sociaux pour les adolescents de moins de 15 ans.