En Seine-et-Marne, des électeurs de gauche prêts à faire barrage au RN

"Il faut bloquer le RN, il n'y a pas de question à se poser": comme Léa Rolin à Fontainebleau, de nombreux électeurs de gauche voteront à droite ou au centre au second tour des législatives dans les 2e et 3e circonscriptions de Seine-et-Marne

"J'appelle à un vote barrage et un vote utile contre le RN", insiste-t-elle, fidèle aux consignes nationales du NFP.

Jointe par l'AFP, elle considère le vote du second tour comme une "décision très difficile pour les électeurs de gauche", qui devront choisir "entre s'abstenir, voter blanc ou faire barrage pleinement au RN".

Mais entre les étals, seuls les militants du Rassemblement national (RN) et de la majorité présidentielle sont présents ce mardi matin pour distribuer des tracts. Comme 211 candidats, dont 127 à gauche, Mme Benaïssa-Watbot s'est désistée au nom de "l'union contre l'extrême droite".

"C'est une déception, c'est sûr, mais c'est inévitable", commente Jeanne-Constance Baschet entre les allées du marché bellifontain, au sujet de ce désistement.

Encore émue face au score de la candidate RN Ivanka Dimitrova, arrivée en tête avec 35,06% des voix, ce médecin de 32 ans votera "sans hésitation" pour Frédéric Valletoux (Horizons), ancien maire de la ville, député sortant et ministre délégué à la Santé, qui récolté au premier tour 33,73% des suffrages, loin devant la candidate NFP (23,70%).

"J'espère que le gouvernement sera un peu à la hauteur et rendra la monnaie de sa pièce à la gauche", espère celle qui voté deux fois, en 2017 et en 2022, pour Emmanuel Macron contre Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle.