Engie revoit à la hausse ses objectifs annuels

Le géant énergéticien revoit à la hausse ses objectifs pour l'année 2023, escomptant désormais un résultat net récurrent compris entre 5,1 et 5,7 milliards d'euros, contre 4,7 à 5,3 milliards auparavant. Il mise également sur un Ebit hors nucléaire de 9 à 10 milliards d'euros, contre 8,5 à 9,5 milliards dans ses précédentes estimations.

L'Ebit de l'activité nucléaire a accusé une baisse organique de 66,2%, principalement en raison de l'arrêt progressif des réacteurs de Doel 3 et Tihange 2. La taxe sur les surprofits en Belgique - qui s'est terminée fin juin - a également pesé. Cependant, ces "effets négatifs ont été partiellement compensés par l'augmentation des prix capturés et un taux de disponibilité plus élevé que l'an passé de 87,2% sur les actifs belges", précise l'énergéticien.