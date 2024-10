Enseignante giflée: la ministre de l'Education appelle au soutien de la "nation entière"

"C'est un enjeu de respect du professeur, c'est un enjeu de respect de son autorité. Pas un soutien ne doit manquer envers nos professeurs et envers cette professeure", a-t-elle martelé, trois jours après l'incident au cours duquel l'enseignante a également giflé l'élève.

Les cours ont repris dans le lycée jeudi matin après deux jours de suspension. Les élèves sont entrés dans l'établissement calmement à 8h00.

La jeune fille mise en cause, âgée de 18 ans et élève en classe de terminale bac pro métiers de l'accueil, sera jugée le 11 décembre pour violence suivie d'une ITT de moins de huit jours et menace de mort sur une personne chargée d'une mission de service public.