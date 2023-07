Escrime: l'argent des sabreuses conclut des Mondiaux entre deux eaux

Encore de l'argent: pour la troisième fois de suite, les sabreuses françaises ont buté en finale des Championnats du monde d'escrime conclus pour l'escrime tricolore avec six médailles.

"On espérait beaucoup plus, livre Manon Apithy-Brunet. On va profiter de cette médaille quand même parce que c'est difficile à décrocher et on va encore travailler plus fort pour que l'année prochaine, ce soit une autre médaille, bien plus pleine, plus belle."