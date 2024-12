Vers un gouvernement réunissant... tout le monde sauf le Rassemblement National et La France Insoumise? Macron change de méthode

Emmanuel Macron a changé de méthode. Et par bien des aspects, ce qu'il essaye de mettre en place ressemble à la façon dont les choses se déroulent en Belgique. D'abord, établir un programme et ensuite nommer un Premier ministre... Tout le contraire de ce qui avait été fait il y a trois mois. Élisabeth Borne n'avait eu que 15 jours pour constituer son équipe et les partis qui le soutenaient n'avaient pas signé d'accord de gouvernement. Ils étaient simplement OK sur le fait de ne pas le renverser, et encore. Cette fois, le président de la République veut obtenir un pacte de non-censure, en bonne et due forme. Son objectif reste la construction d'une large majorité qui irait de la droite républicaine aux communistes qui sont en France un parti de gouvernement.

Objectif : écarter les deux extrêmes. Pour cela, il est prêt à négocier sur deux sujets les plus sensibles, la progression de la réforme des retraites et le projet de loi sur l'immigration. La gauche pourrait s'engager à ne pas passer en force sur les pensions. En contrepartie, le bloc central remiserait à plus tard la question de l'immigration.