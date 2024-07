Eurostar annule 25 % de ses trains sur l'ensemble du réseau

Quelque "25%" des trains Eurostar sont annulés vendredi sur l'ensemble du réseau, principalement entre Paris et Londres et Paris et Bruxelles, après les sabotages sur le réseau de trains à grande vitesse (TGV) en France, a indiqué la compagnie ferroviaire.

"Aujourd'hui (vendredi), Eurostar annulera 25% de ses trains. Ce sera également le cas samedi 27 et dimanche 28", a déclaré le groupe dans un communiqué.

En plus des trains annulés, "tous les trains à grande vitesse à destination et en provenance de Paris sont détournés par la ligne classique aujourd'hui vendredi 26 juillet", et circuleront donc à une vitesse réduite, a précisé Eurostar, ce qui "prolonge la durée du trajet d'environ une heure et demie".