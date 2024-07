Eurostar supprime un quart de ses trains vers et depuis Paris jusqu'à lundi matin

La ligne à grande vitesse entre Paris et Lille est affectée par ces actions qualifiées de "sabotage" par la SNCF, alors que la Ville Lumière doit accueillir dans la soirée la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques 2024. "Tous les trains à grande vitesse à destination et en provenance de Paris sont détournés par la ligne classique vendredi. Le temps de trajet s'en trouve allongé d'une heure et demie", a expliqué Eurostar. "Les équipes d'Eurostar sont entièrement mobilisées dans les gares, les centres d'appel et à bord pour s'assurer que tous les passagers sont informés."

La clientèle est avertie par courriel, SMS et sur le site de la compagnie. Les usagers et voyageuses peuvent modifier leur itinéraire gratuitement, annuler leur trajet sans frais ou choisir d'être remboursés. Eurostar encourage ses clients à reporter leur trajet si possible. En effet, les gares parisiennes frôlaient déjà la saturation avant midi, raison pour laquelle la SNCF recommandait de ne pas s'y rendre sans notification (par SMS notamment) de sa part.