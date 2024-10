Explosion mortelle de la rue de Trévise: la mairie de Paris sous la menace d'un procès

Thomas SAMSON

Une explosion dans la rue de Trévise à Paris, le 12 janvier 2019, avait fait quatre morts, plus de 200 blessés et 400 sinistrés: un procès a été requis contre la Ville de Paris et le syndic de copropriété pour une série de manquements.

Dans son réquisitoire signé lundi, le parquet demande que la mairie de Paris et le syndic de copropriété de l'immeuble soient jugés devant le tribunal correctionnel pour "homicides et blessures involontaires", a annoncé jeudi dans un communiqué la procureure, Laure Beccuau.