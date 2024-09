Fashion Week: les directeurs artistiques valsent, Paris cancane

Marco BERTORELLO

A peine remise des JO, Paris ouvre lundi à son tour le bal des défilés de prêt-à-porter féminin pour le printemps-été 2025, pour une Fashion week qui bruisse de rumeurs en plein mercato des directeurs artistiques.

En cette rentrée 2024, l'insolente santé des maisons de luxe marque le pas. Avec les résultats de LVMH et Kering en légère baisse, les restructurations font trembler les tables de travail des designers et génèrent un festival de rumeurs non confirmées: Hedi Slimane ou Jacquemus chez Chanel, John Galliano sur le départ de Maison Margiela....