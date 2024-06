Fin des voitures thermiques neuves en 2035: pourquoi les constructeurs automobiles français y sont étonnamment favorables?  

Conséquence, en France, les partis de droite et d'extrême droite militent pour l'abolition de la date butoir, avec pour objectif de sauver l'industrie automobile française.

Et là, patatra, les constructeurs ne sont pas d'accord et veulent conserver le calendrier initial. Pourquoi ? Alors qu'en 2018, ils y étaient opposés. Tout simplement parce qu'ils s'y sont résignés et finalement s'y sont engagés à toute force. Dans l'industrie, il n'y a rien de pire que le manque de visibilité et les changements de cap. Les deux principaux constructeurs français, Renault et Stellantis (Peugeot, Citroën, Seat, Opel, etc.) ont investi massivement dans l'électrique. Pas question de revenir en arrière.

Certes, actuellement, à part un modèle de Dacia, filiale de Renault, tous les modèles électriques européens sont beaucoup plus chers que les Chinois. Mais de nouvelles voitures arrivent sur le marché, comme la R5 de Renault. Chez Stellantis, qui a passé un accord avec un constructeur chinois, on envisage même de faire passer tous les véhicules neufs à l'électrique dès 2030 avec 5 ans d'avance. Le groupe franco-européen a investi également dans la production de batteries en France, en Allemagne, en Italie, au sein d'une filiale commune avec Mercedes et TotalEnergies. Lors de la visite d'une usine en Lorraine, le patron de Stellantis, Carlos Tavares, a déclaré : "j'ai lancé mon avion à pleine puissance, je ne vais pas dire stop et le faire tomber". Bah oui, d'autant plus que l'avion, lui, n'est pas électrique.