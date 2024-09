Formation du gouvernement: fin de la réunion de la dernière chance à Matignon

STEPHANE DE SAKUTIN

Fumée blanche en vue ? Michel Barnier a tenu une réunion décisive jeudi après-midi à Matignon avec les forces politiques susceptibles de participer à son gouvernement, assurant qu'il s'agissait des "dernières" consultations, malgré des tensions y compris avec Emmanuel Macron.

La rencontre entre le Premier ministre et les chefs de partis ou de groupe consultés jusqu'à présent, a débuté vers 15H00 et s'est terminée vers 16H45 avec le départ des centristes et des macronistes, qui n'ont pas souhaité s'exprimer.