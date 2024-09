France: la dette publique gonfle encore, de mauvais augure avant le budget

La dette s'est alourdie de 175,2 milliards d'euros en un an et de 842,3 milliards d'euros depuis fin 2019, quand elle pesait encore moins de 100% du PIB, avant la crise du Covid.

- Hors des clous -

C'est très loin du maximum de 60% du PIB fixé par les règles budgétaires européennes et de l'endettement de l'Allemagne (un peu au-dessus de ce seuil), première économie de la zone euro devant la France.

Dans l'UE, seuls la Grèce et l'Italie sont en plus mauvaise posture que la France, et ce, alors même que la croissance française résiste bien mieux que celle de son grand voisin allemand, que le taux de chômage est au plus bas et que l'inflation a fortement ralenti à 1,2% sur un an en septembre grâce au recul du pétrole.

"Cette dette est le résultat conjugué de 50 ans de déficit public", avait souligné le ministre de l'Economie, Antoine Armand, mercredi devant la commission des Finances de l'Assemblée nationale.