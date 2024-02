France: la tour Eiffel n'ouvrira pas pour le 5e jour consécutif

Si elle devait perdurer au-delà de dimanche après-midi, cette grève serait la plus longue de l'histoire récente de la tour, régulièrement émaillée de mouvements sociaux. A l'automne 1998, la Dame de fer était restée fermée six jours et demi.

Les syndicats sont dans l'attente d'un "écrit de la Ville", propriétaire du monument et actionnaire ultra-majoritaire de la Société d'exploitation de la tour Eiffel, la Sete, a indiqué un délégué du personnel.

Des négociations se sont ouvertes jeudi avec une réunion jugée "constructive" par le président de la Sete Jean-François Martins.

Les employés du plus célèbre site touristique de Paris reprochent à leur employeur sa gestion financière et mettent en cause également la mairie à qui ils reprochent de demander une redevance trop importante qui grèverait les marges de manoeuvre sur le budget travaux et in fine, le recrutement et les rémunérations.