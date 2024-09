France: le gouvernement Barnier réuni pour la première fois à Matignon

Plusieurs passations de pouvoir suivront dans les ministères avant que les 39 membres du gouvernement et le Premier ministre se retrouvent au palais présidentiel de l'Elysée pour un premier Conseil des ministres à 15H00 autour du chef de l'Etat, Emmanuel Macron.

Désigné Premier ministre le 5 septembre par le chef de l'Etat, M. Barnier a dévoilé ce week-end la composition de son gouvernement, avec 39 membres très majoritairement issus de la droite et du mouvement libéral de M. Macron.

Le Premier ministre, ancien commissaire européen en charge du Brexit, a appelé dimanche soir à la télévision son gouvernement à travailler dans la "plus grande cohésion" et la "plus grande fraternité", face à de premières tensions au sein de son équipe.

La coalition de gauche du Nouveau Front populaire (NFP), arrivée en tête des législatives des 30 juin et 7 juillet, mais sans obtenir de majorité, a déjà prévu de rédiger une motion de censure qui, sans les voix de l'extrême droite, a peu de chance d'aboutir.