France: trois personnes arrêtées pour un projet d'action violente du côté de Toulouse

Le parquet national antiterroriste (Pnat) a confirmé à l'AFP "l'interpellation ce matin (mardi) de trois individus" dans la région de Toulouse dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte pour "participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteintes aux personnes".

Ces personnes ont été interpellées à six heures du matin à Toulouse et non loin dans la petite commune rurale de Fronton par les enquêteurs de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) dans le cadre de cette enquête, a ajouté une autre source proche du dossier.