Élections législatives en France: et maintenant, le Nouveau Front populaire peut-il gouverner?

Le plus dur reste à faire: après avoir viré en tête aux élections législatives dimanche soir, le Nouveau Front populaire, qui se dit "prêt" à gouverner, va entamer de difficiles tractations en son sein, notamment autour de la figure du Premier ministre.

Les discussions ont commencé dans la soirée et vont se poursuivre dans les jours qui viennent, expliquent les partenaires de l'alliance de gauche. Pas question de se précipiter: "On n'a pas besoin d'avoir un nouveau gouvernement nommé cette semaine, on est dans aucun des scénarios des cohabitations précédentes, on a tout à inventer", souligne la sénatrice socialiste Corinne Narassiguin.

"On va prendre le temps qu'il faut (...) et faire les choses étape par étape", a également tempéré Manuel Bompard, coordinateur national de La France insoumise. Dimanche soir, toutes les formations l'ont répété: ce sera sur le programme du Nouveau Front populaire, fort de ses quelque 190 élus, que doit se baser le projet du nouveau gouvernement. À lire aussi Second tour historique des législatives en France: revivez cette soirée pleine de surprises Avec en ligne de mire l'abrogation de la réforme des retraites, de la loi immigration et de la réforme de l'assurance-chômage, mais aussi des mesures sur le pouvoir d'achat, comme le SMIC à 1.600 euros net, pour les services publics, et "la question de la sécurité", assurent les socialistes.

L'augmentation du Smic se fera "par décret", a promis Jean-Luc Mélenchon. "Aucun subterfuge, arrangement ou combinaison ne serait acceptable", a encore martelé le leader insoumis, refusant "d'entrer dans des négociations" avec le parti présidentiel. "Nous ne nous prêterons à aucune coalition des contraires", a ajouté le patron du PS, Olivier Faure. Face aux rumeurs d'une coalition entre le camp présidentiel et la frange la plus modérée du Nouveau Front populaire, un cadre insoumis s'agace: "les macronistes tentent de nous voler la victoire et de faire une coalition". "Il faut que le président de la République nous contacte", ajoutait dimanche soir cette source.