Gouvernement: Macron convie les forces parlementaires, et Lucie Castets, le 23 août à l'Elysée

Christophe SIMON

Une "série d'échanges" à l'Elysée avant, enfin, un nom pour Matignon ? Emmanuel Macron reçoit les chefs de partis et de groupes parlementaires, première grande initiative politique présidentielle depuis les législatives, le 23 août à l'Elysée, où la gauche se rendra avec sa candidate Lucie Castets.

Fin de la trève ? Après avoir salué acteurs et organisateurs des Jeux olympiques de Paris - "On n'a pas envie que la vie reprenne ses droits", a-t-il déclaré lundi - puis commémoré le débarquement de Provence, Emmanuel Macron a fixé le cadre de la rentrée politique. Dirigeants des groupes et des partis "représentés au Parlement" sont conviés au Palais pour une "série d'échanges", six semaines après les législatives, et alors même qu'une partie de la gauche (écologistes, Insoumis, communistes) tient ses universités d'été.