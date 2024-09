Impacts de plomb sur un collège marseillais, réunion sur la sécurité dans les établissements au ministère

"Depuis la rentrée 2024, le climat s'est fortement tendu. Le point de deal s'est rapproché", a expliqué une enseignante qui précise ne pas établir de lien entre le trafic de stupéfiants et les impacts de plomb. "On constate juste que notre établissement souffre d'un manque de sécurité".

Des enseignants du collège ayant invoqué leur droit de retrait, l'équipe éducative a eu une réunion jeudi avec la police, le département et la Direction des services départementaux de l'Éducation Nationale des Bouches-du-Rhône, qui a permis d'acter une reprise des cours à 13H30, selon les enseignants et les services de l'Education.

"La réunion a permis de se mettre d'accord sur un certain nombre de mesures dont une présence policière lors des entrées et sorties autant que nécessaire ainsi que des interventions de la police pour la prévention, afin de parler des dangers du trafic de drogue", a indiqué la préfecture de police.

Selon elle, deux opérations, la semaine dernière et cette semaine, ont permis "des interpellations, une saisie et l'enlèvement des traces du point de deal (chaises etc)".

Présent à cette réunion, l'inspecteur de l'académie a déclaré comprendre le sentiment d'inaction ressenti par les enseignants, mais a souligné les actions déjà mises en place auparavant.