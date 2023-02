Jérôme Guedj, ex-frondeur et inspecteur en chef de l'action du gouvernement

Le député de l'Essonne Jérôme Guedj, ex-frondeur, est devenu l'un des piliers du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, où il a mis en difficulté le ministre du Travail Olivier Dussopt, en vérifiant minutieusement ses déclarations, lors du débat sur les retraites.

Le 16 février, alors que l'Assemblée nationale est en effervescence sur le projet de réforme des retraites, le député va réclamer à la direction de la Sécurité sociale des documents sur les conséquences de la réforme, en sa qualité de vice-président de la Mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale à l’Assemblée nationale.

Dans l'hémicycle, chiffres à l'appui, il met en cause la "sincérité" des données avancées par le ministre du Travail, notamment sur le nombre de personnes qui bénéficieront de la retraite à 1.200 euros brut mensuel, provoquant la fureur de celui-ci.

"Vous perdez les pédales depuis quelques jours", lui lance Olivier Dussopt, refusant de "rendre compte" de la manière dont il a fait ses prévisions.

"C'est l'un des moments où le Parlement a pu prouver qu'il était indépendant", note le député PS Arthur Delaporte. "On était très fier".

A 51 ans, l'ex-président du Conseil général de l'Essonne(2011-2015), et conseiller régional d'Ile-de-France depuis 2021, est revenu sur le devant de la scène politique lors des législatives de juin, en battant l'ex-ministre macroniste Amélie de Montchalin dans la 6e circonscription de l'Essonne.

Une circonscription qu'il avait déjà représentée de 2012 à 2014, comme suppléant de François Lamy, alors ministre sous François Hollande.

L'ex-élève de Sciences-Po et de l'ENA, entré à l'Inspection générale des Affaires sociales, a les cheveux plus courts qu'à l'époque mais le menton toujours carré et décidé. Dans l'hémicycle, il est de ceux qu'on entend.

- "Melenchon 1ère langue" -

"Chez lui, le fait de gueuler ne cache pas une méconnaissance des dossiers", remarque le député insoumis Hadrien Clouet. "C'est le plus proche de ce qu'on essaie de faire" au sein du groupe insoumis.

"Jérôme Guedj parle le Mélenchon 1ère et 2e langue", note Arthur Delaporte, car il a été son assistant parlementaire au Sénat et a milité auprès de lui lorsque le leader insoumis était élu dans l'Essonne.