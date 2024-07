JO 2024: c'est le grand jour pour Paris, qui accueille la flamme olympique

À la Fête nationale se mêle la fête olympique. Ce dimanche, la flamme olympique a commencé son parcours dans Paris, à l'issue du défilé du 14-Juillet, le premier grand rendez-vous pour la ville-hôte des JO, et ce, à 12 jours avant la cérémonie d'ouverture.

La course de la flamme a débuté à 11h45 sur l'avenue Foch, en clôture d'une parade militaire au format réduit pour l'occasion. Dans le tableau final du défilé militaire, elle a fait son apparition dans la main du cavalier Thibaut Vallette, chef des écuyers du Cadre noir de Saumur et médaillé d'or à Rio en 2016.

En deux jours, elle doit parcourir environ 60 kilomètres, portée par quelque 540 relayeurs - 200 dimanche, 340 lundi - et encadrée par 1.600 policiers et gendarmes, parmi 18.000 forces de l'ordre mobilisées pour l'événement. Le relais doit débuter à partir de 13H00, des Champs-Elysées, lancé par le sélectionneur de l'équipe olympique de football Thierry Henry, icône des Bleus champions du monde 1998.

Sur l'avenue, son passage suscitait peu d'intérêt de spectateurs plutôt venus pour les avions de la patrouille de France. "Je ne savais même pas qu'elle passait ici. Je suis plutôt l'évolution de la mise en place du dispositif des Jeux, les gradins, l'impact que ça aura sur nous, et pas la flamme à vrai dire", a ainsi dit Manon Skura, étudiante de 22 ans.

Test grandeur nature

Un test grandeur nature, à plus d'un titre, avant la cérémonie du 26 juillet qui présentera les mêmes défis : faire vibrer et rassurer sur l'aspect sécuritaire et logistique, dans un coeur de capitale qui s'agace déjà des perturbations de circulation.