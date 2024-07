JO-2024: Lisa Barbelin, le carquois plein d'ambitions

"Je veux marquer l'histoire, je veux devenir une légende!" Cheffe de file des Bleues du tir à l'arc, Lisa Barbelin s'avance pleine d'ambitions pour les Jeux olympiques de Paris, avec l'objectif de décrocher l'or et briser la domination sud-coréenne.

"J'ai envie de gagner les Jeux, je veux marquer l'histoire, je veux devenir une légende", affirme-t-elle le regard vif, lors d'un entretien accordé à l'AFP.

Depuis le retour du tir à l'arc au programme olympique en 1972, les Françaises sont montées une fois sur un podium, il y a seize ans à Pékin. A l'époque, Bérengère Schuh, Sophie Dodemont et Virginie Arnold avait pris le bronze par équipes, la première médaille de la délégation française des JO-2008.

Ina FASSBENDER

"On vise le plus haut. Peut-être qu'en visant la lune, on atterrira sur les étoiles", espère la Française de 24 ans qui disputera ses deuxièmes JO après ceux de Tokyo (huitième-de-finaliste).