JO de Paris: les athlètes de l'équipe de France fêtés et décorés sur les Champs-Elysées

Ed JONES Faire durer le plaisir... Après l'été à succès des Jeux de Paris, plusieurs centaines d'athlètes français ont défilé samedi sur les Champs-Elysées et plus d'une centaine a été décorée lors d'une ultime fête olympique qui s'achèvera par un concert géant place de l'Etoile. Dès le début de l'après-midi, au milieu d'un important dispositif de sécurité, les milliers de spectateurs ayant obtenu leur sésame se sont massés sur le haut de l'avenue parisienne pour rendre hommage aux héros de l'été, comme le nageur Léon Marchand, quatre fois médaillé d'or.

"On veut vivre les Jeux une dernière fois", explique à l'AFP Sarah Lacampagne, une professeure d'EPS de 31 ans arrivée dès 13H00. En milieu d'après-midi, la parade a démarré sous le soleil par un feu d'artifice bleu blanc rouge autour de l'Arc de Triomphe, comme celui qui avait signé le départ du spectacle de la cérémonie d'ouverture sur la Seine le 26 juillet. Les fameuses mascottes Phryges se sont dandinées sur le podium avant que les volontaires et les membres du comité d'organisation défilent. Le designer de la torche et de la vasque olympique, Mathieu Lehanneur, ainsi que Thomas Jolly directeur artistique des cérémonies, et le président du comité d'organisation Tony Estanguet étaient de la partie, très applaudis à leur passage. Ed JONES

Sorte de marraine de ces JO de Paris, la championne olympique Marie-José Pérec, qui a allumé la vasque olympique avec Teddy Riner, a samedi la gorge nouée et les yeux mouillés: "Ce soir, c'est terminé". Elle dit avoir "vécu sa +best life+" et en avoir "profité au maximum" cet été. "Tout marchait, tout fonctionnait bien et les Français redécouvraient les vertus de la cohésion nationale", a commenté de son côté le président du comité olympique français (Cnosf), David Lappartient. Plus de 300 olympiens et paralympiens étaient présents samedi, au sein d'un défilé rassemblant au total entre 8.000 et 10.000 personnes.