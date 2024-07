Kurdistan d'Irak: piètre protection pour les victimes de violences domestiques

Entre violences conjugales, mariages précoces et coercition économique, la question des droits et des libertés des femmes reste un sujet épineux en Irak, pays de 43 millions d'habitants où la société conservatrice est dominée par des conceptions patriarcales et machistes.

Au Kurdistan, région autonome du nord de l'Irak qui se veut oasis de stabilité et de modernité, "les violences basées sur le genre se perpétuent à cause d'une justice pénale qui alimente l'impunité, et un cadre de protection épuisé et sous-financé", résume l'ONG des droits humains.

Les autorités "n'arrivent pas à faire rendre des comptes aux auteurs de violences domestiques, notamment dans des cas déchirants de meurtres, de viols, de coups et d'immolation par le feu", ajoute l'organisation basée à Londres.

En 2023 le Kurdistan a connu 30 féminicides, contre 44 en 2022, selon des statistiques officielles citées par Amnesty, dans un nouveau rapport publié mercredi.