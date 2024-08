La Chine enquête sur des subventions accordées par l'UE à certains produits laitiers

Cette mesure intervient dans un contexte de montée des tensions entre la Chine et l'UE, un partenaire commercial incontournable pour le géant asiatique.

La Chine a annoncé mercredi enquêter sur des pratiques commerciales de l'Union européenne (UE) jugées déloyales concernant certains produits laitiers, au lendemain de la confirmation par Bruxelles d'une fiscalité plus lourde sur les véhicules électriques chinois importés dans l'UE.

Leurs prix sont jugés artificiellement bas par Bruxelles du fait de subventions d'Etat qui faussent la concurrence et nuisent à la compétitivité des constructeurs européens.

La Commission européenne a lancé ces derniers mois une série de procédures visant la Chine. La plus emblématique concerne les véhicules électriques chinois vendus dans l'UE.

A chaque étape de la procédure, la Chine a averti qu'elle prendrait "toutes les mesures nécessaires" pour y répondre.

"Le ministère du Commerce a décidé d'ouvrir une enquête antidumping sur certains produits laitiers importés depuis l'Union européenne à compter du 21 août 2024", a-t-il indiqué dans un communiqué.

Elle porte sur des produits tels que le fromage frais et le lait caillé, le fromage bleu ainsi que certains laits et crèmes, a précisé le ministère du Commerce.

La procédure doit durer un an et pourra éventuellement être prolongée de six mois.

- Prix cassés -

La Chine pourra ensuite décider d'imposer des surtaxes sur ces produits pour protéger son marché, si elle démontre que les pratiques de l'UE sont déloyales et nuisent à la concurrence.