La Fondation Roi Baudouin a soutenu près de 4.500 individus et organisations en 2023

La Fondation Roi Baudouin a pu soutenir, en 2023, près de 4.500 individus et organisations, pour un montant total de 133 millions d'euros, indique-t-elle mercredi dans un communiqué.

"L'aide s'est déployée dans de nombreux domaines de l'intérêt général, tels que la lutte contre la pauvreté, la santé, le climat, la culture, l'éducation et la démocratie, et à différents niveaux : local, régional, national, européen et international", détaille la fondation.

Ce soutien a pu être possible "grâce aux contributions des philanthropes, au soutien de la Loterie Nationale et à ses moyens financiers propres", précise-t-elle encore.