La France va-t-elle être ingouvernable? Christophe Giltay livre son analyse: "Il y a une chose qui est vraiment sûre"

"Oui, enfin elle sera gouvernée de toute façon", analyse Christophe Giltay. "Gabriel Attal l'a déjà dit, son gouvernement restera en place le temps nécessaire. Alors, qu'est ce qui va se passer s'il n'y a pas de parti qui obtient ce soir la majorité absolue ? Il va se passer ce qui se passe dans un pays comme la Belgique. Sauf qu'en France, on y est plus habitué depuis les années '50."

"Le président de la République, un peu à la manière du roi des Belges, va consulter les chefs de parti, des experts, le président du Sénat ou le président du Conseil constitutionnel. Et puis, pendant quelques jours, on va essayer de voir s'il est possible de former un gouvernement de coalition. Et si ce n'est pas possible, on verra. Il y aura peut-être un gouvernement minoritaire ou un gouvernement de techniciens qui pourra être présidé par une personnalité."

"Et au final, il est possible qu'un gouvernement de techniciens dirige la France pendant quelques mois, le temps que le président retrouve la possibilité de dissoudre l'Assemblée, il ne peut le faire qu'une fois par an."

"Et dans ce cas-là, on pourrait recommencer évidemment le même scénario. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, vraiment sûre. En dépit des hauts cris que va pousser le rassemblement national, le président Macron, lui, ne démissionnera pas."