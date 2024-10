La Guinée de retour dans la Francophonie, victoire diplomatique de Doumbouya

En réintégrant la Guinée, malgré le mauvais bilan en terme de droits humains de la junte au pouvoir depuis trois ans, l'Organisation internationale de la Francophonie accorde une victoire diplomatique au général Mamadi Doumbouya, fortement critiquée par ONG et opposition.

Pas un mot en revanche sur les trois autres pays suspendus par la Francophonie. Mali, Burkina Faso et Niger ont pourtant aussi vu des militaires chasser ces dernières années des régimes civils élus. Et comme en Guinée, ils sont restés au pouvoir, d'où ils répriment leur opposition, selon des ONG internationales.

Depuis trois ans, la junte guinéenne, sous la conduite de Mamadi Doumbouya, investi président depuis, a fait arrêter, mis en cause ou contraint à l'exil de nombreux opposants, quand d'autres ont disparu. Elle a interdit les manifestations, réprimées à balles réelles par les forces de sécurité, qui ont fait une cinquantaine de morts, d'après Amnesty International.

"La Guinée parait profiter de l'appel d'air autoritaire en cours dans les Etats de l'AES (Association des Etats du Sahel, qui comprend Mali, Burkina Faso et Niger, NDLR) et d'une plus grande attention internationale sur ces pays pour pousser le curseur de la répression à un degré inédit", estime Fabien Offner.