La rentrée pour 12 millions d'élèves en France, avec des questions en suspens

Charly TRIBALLEAU Une trousse et des cahiers neufs, la "boule au ventre" et des questions en suspens sur les réformes en cours dans l'attente d'un nouveau gouvernement: quelque 12 millions d'écoliers, collégiens et lycéens font leur rentrée lundi. "Cette année, c'est l'épreuve de Parcoursup pour ma fille qui entre en Terminale et donc pour elle, et pour toute la famille, c'est l'angoisse", raconte Julie, une mère d'élève francilienne.

Clement MAHOUDEAU Pour sa première et potentiellement dernière rentrée comme ministre de l'Education, la démissionnaire Nicole Belloubet respectera la tradition en se déplaçant dans des écoles: le matin à Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine) et l'après-midi à Orléans. Car, a-t-elle insisté, les "affaires courantes ne sont ni un temps suspendu pour l'école, ni un temps mort". Gabriel Attal est également attendu lundi matin dans une école à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) où le Premier ministre démissionnaire présentera une nouvelle campagne nationale contre le harcèlement à l'école, lancée sur les réseaux sociaux, à la télévision et sur les radios. Si le gouvernement s'affiche sur le terrain, il y a pour les enseignants "beaucoup d'incertitudes" en raison du contexte politique incertain, explique Catherine Nave-Bekhti, secrétaire générale de la CFDT Education. "Il y a le risque qu'un certain nombre de problématiques structurelles ne soient pas du tout traitées", redoute-t-elle.

"C'est une rentrée qui n'est pas comme les autres, parce qu'il y a une crise politique, mais aussi parce que l'école est à un point de bascule" vers "une école du tri social avec le choc des savoirs, les groupes de niveau", estime de son côté Sophie Vénétitay, secrétaire générale du Snes-FSU, premier syndicat enseignant des collèges et lycées. - "Cacophonie" sur les groupes - Les collèges sont particulièrement dans la ligne de mire, avec l'instauration des "groupes de niveau", rebaptisés "groupes de besoins", en français et des mathématiques en 6e et en 5e, mesure phare et contestée du "choc des savoirs" de Gabriel Attal lorsqu'il était ministre de l'Education. Bertrand GUAY Ces groupes, censés concerner aussi les 4e et 3e l'an prochain, seront appliqués "avec souplesse et pragmatisme", a nuancé Nicole Belloubet ces derniers mois.