La réouverture de Notre-Dame, ce sont aussi des émotions pour les Parisiens: certains en sont fans, d'autres se sentent "pris en otage"

Son incendie était historique, sa réouverture l'est tout autant. La Cathédrale Notre- Dame renait de ses cendres ce week-end. Si le public ne pourra franchir ses portes que dimanche, des cérémonies officielles ont lieu ce samedi.

Le président français prononcera un discours dans la nef restaurée devant un parterre de personnalités parmi lesquelles Donald Trump ; le président élu est arrivé tôt ce matin, escorté jusqu'à l'ambassade américaine. Une quarantaine de chefs d'Etat et de têtes couronnées feront le déplacement et l'événement est placé sous haute sécurité. L'île de la Cité a été bouclée, au grand dam de certains Parisiens. "Arrivé à un moment, je dis stop, ça suffit, parce qu'on nous prend un otage pendant deux jours", déplore une dame.

Le chapiteau érigé sur le parvis de la Cathédrale devait servir de plateforme destinée aux artistes pour un concert grandiose. Seulement, des rafales de vent et la pluie ont forcé les organisateurs à modifier le programme : le concert a donc été enregistré hier soir et quelques images de la façade illuminée de l'édifice ont été dévoilées les festivités se dérouleront à l'intérieur de la cathédrale.

D'autres, en revanche, n'ont pas de mots pour exprimer leur fierté. "Elle est là, et là, il y a la rosace", montre un homme qui s'est fait tatoué le monument. "Ça signifie tout". "C'est quand même un plaisir, on a envie de pouvoir aller la visiter en espérant que ce ne soit pas trop compliqué", enchaîne une autre dame.

La cérémonie liturgique sera encadrée par l'archevêque de Paris et 170 évêques. La musique classique sera également mise à l'honneur et pour la touche plus populaire, les chanteurs Vianney, Clara Luciani ou encore Garou animeront la soirée, qui sera retransmise partout dans le monde.