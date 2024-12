Cinq ans après le terrible incendie, Notre-Dame de Paris rouvre ses portes: l'impressionnant avant-après

En plus du président Macron, de nombreux autres chefs d'État seront présents, notamment l'ancien président américain Donald Trump et le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Parmi les têtes couronnées, on retrouvera bien sûr le roi et la reine de Belgique, Philippe et Mathilde, ainsi que le prince Albert de Monaco. Cependant, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ne pourra finalement pas assister à l'événement en raison de la signature de l'accord européen avec les pays du Mercosur. Le pape, lui non plus, ne sera pas présent. En plus des chefs d'État, de grands donateurs et des dignitaires religieux assisteront également à la cérémonie.

La cérémonie religieuse

La cérémonie religieuse débutera à 20h15 et durera 45 minutes. Elle sera dirigée par l'Archevêque de Paris, qui procédera au rite de réouverture en frappant sa crosse contre les portes fermées de la cathédrale. Un chant religieux suivra, accompagné par l'orgue, qui a été entièrement restauré et sera béni lors de la cérémonie. Il s'agit du plus grand orgue d'Europe.

Le grand concert

Pour clôturer la soirée, plusieurs concerts sont prévus, avec des artistes comme Clara Luciani, Garou et Vianney. Plus de 40.000 personnes sont attendues pour cet événement festif. Des invités surprises sont également mentionnés, tels que Paul McCartney et Pharrell Williams, bien que cela n'ait pas encore été confirmé, selon franceinfo.

Le dimanche matin à 10h30, la première messe officielle aura lieu, suivie d'une messe ouverte au public à 18h30. Tout au long de la semaine, des messes spéciales seront organisées deux fois par jour.

Les images de la restauration

Belga Image

Belga Image

Belga Image