Le chef du Hamas sera enterré vendredi à Doha après des funérailles à Téhéran

La cérémonie funéraire "officielle et publique" se tiendra jeudi à Téhéran et la dépouille doit être transportée à Doha, où le "martyr" sera enterré vendredi en présence de représentants des factions palestiniennes ainsi que des dirigeants arabes et musulmans, a précisé le Hamas dans un communiqué.

Les prières funéraires auront lieu à la mosquée Imam Mohammad ben Abdel Wahhab, la plus grande de Doha, et l'enterrement se déroulera dans un cimetière à Lusail, au nord de la capitale qatarie, selon la même source.