Le divorce du couple Pelicot prononcé fin août

"Avant même l'entrée dans la salle, nous avions pu transmettre cette information à notre cliente et plus généralement à toute la famille", a expliqué à l'AFP Me Antoine Camus, se félicitant de cette "portée symbolique".

À la veille du procès hors norme prévu jusqu'au 20 décembre, les avocats présentaient encore le couple Pelicot comme en instance de divorce.

Gisèle et Dominique Pelicot, 71 ans tous les deux, s'étaient mariés en 1973.

Dès la révélation des faits, à l'automne 2020, Mme Pelicot avait cependant repris son nom de jeune fille.

Via leurs avocats, Gisèle Pelicot et les trois enfants du couple avaient fait savoir jeudi à l'AFP jeudi qu'ils acceptaient et souhaitaient désormais que le patronyme de leur ex-mari et père soit publié par la presse.

Jusque-là, après avoir consulté les avocats de la famille, et afin de protéger la vie privée des trois enfants et des six petits enfants du couple Pelicot, l'AFP et d'autres médias avaient décidé de ne pas donner le nom du principal accusé et donc de celui de sa désormais ex-épouse.