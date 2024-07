Le fabricant de chariots de supermarché Caddie va être liquidé

"On a un délibéré cet après-midi et il n'y aura pas de repreneur. On se dirige vers une liquidation dure", a déclaré Me Dulmet à la sortie de l'audience devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Saverne, qui doit rendre sa décision formelle à 14h00. L'entreprise employait encore 110 salariés.

Le tribunal s'est penché mardi sur deux offres de reprise déposées fin juin, après le placement de Caddie en liquidation judiciaire avec poursuite d'activité. L'une émane de l'actuel propriétaire, le groupe Cochez, basé à Valenciennes (Nord) et spécialisé dans le transport et les services industriels, et prévoyait de conserver 15 emplois. L'autre a été déposée par la société Skade Management de Stéphane Dedieu, ancien propriétaire de Caddie, et proposait la reprise de 42 emplois. Aucune de ces offres ne serait finalement choisie, selon Me Dulmet.